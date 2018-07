Kan Groningen gratis parkeren alsnog blokkeren?

Nieuws:

Door: Redactie

Haren staat al meer dan een jaar onder financieel toezicht van de gemeenten Groningen en Ten Boer. Omgekeerd overigens ook. Dit is bedoeld om te voorkomen dat in het zicht van de fusie gekke beslissingen worden genomen met grote financiële gevolgen. Uiteindelijk moet de Provincie onverwachte uitgaven goedkeuren. In Haren is dat nu aan de hand.

Vorige week was het pakjesavond in de raad. De raad nam moties aan, waarin het College werd opgedragen om:

1. De school in Noordlaren ver onder de commerciële waarde te verkopen aan burgers (minus plm. 100.000)

2. De bezuiniging op Torion te schrappen (minus 45.000 per jaar)

3. De Culturele Raad er 5000 euro per jaar bij te geven (minus 5000 per jaar)

4. Gratis parkeren voor 90 minuten toe te staan (minus 75.000 per jaar)

Volgens het boekje moet het College dit soort opdrachten waar mogelijk uitvoeren. Maar tevens moeten de fusiegemeenten een oordeel vellen over de wenselijkheid ervan, omdat er financiële consequenties zijn. Vandaag laat burgemeester Peter den Oudsten van Groningen op vragen van deze krant weten, dat hij deze situatie kent en dat er binnenkort wordt bekeken of de plannen worden tegengehouden of niet. Hij onderkent dat het in theorie zou kunnen gebeuren dat de gemeenten Ten Boer en Groningen aan de Provincie adviseren om dit besluit niet uit te voeren. Dat zou een streep zijn door de rekening van de belanghebbenden. Maar ook Pieter van Veen, burgemeester van Haren, bracht een opvallende nuancering aan. “Het waren moties en geen besluiten. We moeten ons best doen om die moties uit te voeren, maar gezien de krappe tijd is het denkbaar dat dit helemaal niet mogelijk is.” Hij doelde vooral op het plan om op 1 november het parkeren voor 90 minuten gratis te maken. Vrij vertaald zijn er voor het parkeerplan dus nu maar liefst twee kapers op de kust: de eigen gemeente én de Provincie.