Gustaaf Biezeveld hing vlag halfstok na fusiebesluit

Door: Redactie

Hij is zonder twijfel de man die het verzet tegen de fusie een gezicht heeft gegeven: Gustaaf Biezeveld. In een interview met Dagblad van het Noorden is te zien hoe hij de vlag halfstok heeft gehangen en zijn wonden likt.

In het artikel zegt Biezeveld het onbestaanbaar te vinden dat een besluit wordt gebaseerd op leugens en onwaarheden. Hij doelt erop dat Haren is zwartgemaakt door de Provincie, om daarmee de fusie te beargumenteren. Hij zegt dat er ‘vals’ is gespeeld en zelfs valsheid in geschrifte is gepleegd. Daarvoor heeft hij aangifte gedaan bij het OM. Dat het OM de zaak na een half jaar nog niet heeft geseponeerd is volgens Biezeveld een hoopgevend teken. Hij denkt dus dat er een kans is dat leidinggevenden binnen de Provincie voor de rechter zullen worden gebracht. Volgens hem staat op bedrog en valsheid in geschrifte een gevangenisstraf van maximaal zes jaar.