GVH kritisch over communicatie van gemeente

De fractie van GVH stelt bij monde van fractievoorzitter Meinard Wolters kritische vragen aan het college van B & W en wil hierover met spoed antwoord. Het gaat de fractie om de stempassen die onlangs in Haren zijn bezorgd. Deze passen gaan om het raadgevend referendum over de ‘sleepwet’.

Volgens GVH raken burgers in verwarring, omdat zij niet in de gaten hebben dat in Haren geen gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. Deze vinden pas in november plaats, omdat nog geen duidelijkheid bestaat over wel of niet fuseren van Haren met de stad.

De partij heeft nog meer kritiek op de communicatie. Men ziet op de gemeentelijke website deels verouderde informatie uit 2017 staan en zag dat graag geactualiseerd. Communicatie was overigens de verantwoordelijkheid van GVH-wethouder Mariska Sloot, die in december opstapte.

Kennelijk wordt de leegte die zij achterlaat volgens GVH zichtbaar in de communicatie van de gemeente. Het college bestaat overigens sinds december uit twee wethouders. De taken van Sloot zijn verdeeld over deze wethouders en de burgemeester. Communicatie valt nu onder burgemeester Pieter van Veen.