GVH had lijmpoging verwacht van de burgemeester

Nieuws:

Door: Redactie

Nadat wethouder Mariska Sloot op 20 december uit de coalitie is gestapt had haar partij op zijn minst verwacht dat burgemeester Pieter van Veen haar achterna zou komen om te vragen het drastische besluit te heroverwegen. Dat deed de burgemeester niet, zo zegt de website van GVH.



Volgens de partij had Sloot best gebeld mogen worden door de burgemeester met het verzoek om op de beslissing terug te komen. De partij lijkt een beetje teleurgesteld in deze passieve houding. Men schrijft: “De burgemeester is op 20/12, via zijn voicemail (want telefonisch onbereikbaar), in de college whatsapp groep en later telefonisch door de wethouder op de hoogte gesteld van het terugtrekken van de fractie van GVH uit het college en daarmee ook haar ontslag. De burgemeester heeft op dat moment alleen aangegeven dat de wethouder dit ontslag via de mail aan de voorzitter van de raad moest meedelen, hetgeen zij heeft gedaan. Heeft de burgemeester de fractievoorzitter van GVH hierna benaderd? Heeft hij de heer Wolters en/of wethouder Sloot gevraagd om bedenktijd te nemen om een en ander toch nog te overwegen? Heeft de burgemeester getracht zsm een lijmpoging/verbindingspoging te realiseren met de coalitiefracties en wethouders?

Heeft de burgemeester de wethouder gevraagd naar de beweegredenen? De fractie van Gezond Verstand Haren heeft tot op heden geen telefoontje gehad van de burgemeester, maar had dat wel van hem verwacht. Waarom is er tot op heden door de burgemeester geen actie ondernomen richting Gezond Verstand Haren? Hij wist dat er spanningen waren in de coalitie!”

Hiermee lijkt de partij nog steeds bezig haar eigen wonden te likken nadat de wethouder heeft vastgehouden aan haar principes. ‘Geen contact met Groningse ambtenaren’, dat was wat GVH betreft een opdracht die heel letterlijk genomen moest worden. Waarom de burgemeester Sloot zonder meer heeft laten vertrekken wil de partij nu weten en heeft een brief gezonden aan het college met de vraag hoe het zit.