GVH slaat hard terug na kritiek: Dit college mag wel worden weggestuurd

De fractie van Gezond Verstand Haren slaat, waarschijnlijk met ondersteuning van ex-wethouder Mariska Sloot, terug. De partij kreeg raadsbreed flinke kritiek over zich heen, nadat men in december een bom liet ontploffen in het Harense college. Daarmee slaat Haren bepaald geen goed figuur als het gaat om het herinindelingsvraagstuk en heeft de partij waarschijnlijk bijgedragen aan het beeld van een ‘onbekwaam en instabiel’ gemeentebestuur. GVH betaalt die prijs, omdat men haar principes niet wil verloochenen. Op haar website doet de partij er nog een schepje bovenop. Men valt nu het college, waar men deel van uitmaakte, hard aan.

“Het moet afgelopen zijn met de achterkamertjes, het negeren van de opdrachten van de Raad en het verzaken van de (pro) actieve informatieplicht!”. Dat is slechts één van de uitspraken die GVH gisteren publiceerde. GVH trekt openlijk de integriteit van het Harens college in twijfel. GVH: “De integriteit van dit minderheidscollege van burgemeester en wethouders is in het geding! Gezond Verstand Haren zal vervolgvragen stellen en vragen om volledige openheid. Als blijkt dat de beantwoording wederom onder de maat is zullen wij vragen om een onafhankelijk onderzoek bij het bureau integriteitsbevordering openbare sector (BIOS)”. Op de website zegt men impliciet dat men het zou begrijpen als de raad het resterende college naar huis zou sturen: “Er zijn colleges voor minder naar huis gestuurd….”

Meinard Wolters laat niet over de partij heenlopen en kiest nu de frontale aanval, juist op de dag dat de Vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken het rampgebied bezoekt voor de hoorzitting. De partij lijkt op ramkoers en het is de vraag of men hiermee Haren niet pijlsnel in de richting van de fusie met Groningen brengt. En dat is nu juist wat GVH en de andere voormalige coalitiepartijen niet willen.

Kern van het conflict

De kwestie die voor GVH het belangrijkst is, zijn de werkgroepen in Groningen. Speelt Haren daarin nu een rol van betekenis of niet? Is contact met deze werkgroepen een overtreding van de afspraak met de raad in 2016 (Haren werkt niet meer mee aan fusie)? Of is het contact met deze werkgroepen niets meer dan bepaalde zaken voorbereiden ‘voor het geval dat’ in juli tot fusie wordt besloten? Dit is de hamvraag. GVH vindt dat ieder contact met werkgroepen gelijk staat aan meewerken aan de fusie. Daarom maakt GVH hiervan een breekpunt. Het college betoogt daarentegen dat haar werkwijze in lijn is met de opdracht van de raad in 2017, die vroeg om te onderzoeken of het niet beter is mee te werken aan de werkgroepen op het gebied van ICT en personeelsbeleid.

De hele kwestie krijgt veel media-aandacht met ronkende koppen (‘breaking nieuws’). Het is natuurlijk ook van belang dat de raad het college kan vertrouwen en omgekeerd. Maar in het fusievraagstuk is het een potsierlijke vertoning, want het besluit over de fusie wordt 270 kilometer verderop genomen: Den Haag. Voor het fusieproces maakt de werkgroepenkwestie dus niet meer zoveel uit, het is nu vooral een principe-kwestie van GVH. Overigens hebben fractievoorzitter Meinard Wolters en ex-wethouder Mariska Sloot zelf ook al een voorschot genomen op een fusie met Groningen. Ze zijn beiden toegetreden tot het partijbestuur van de Partij van het Noorden, die met één zetel in Provinciale Staten is vertegenwoordigd. Sloot is daar nu zelfs partijvoorzitter.



Hieronder de tekst van Gezond Verstand Haren

HOE INTEGER IS HAREN NOG?

En wie gaat daarin zijn verantwoordelijkheid nemen?

Of je nu tegen of voor een herindeling bent. Of je nu tegen of voor het voorbereiden van de herindeling bent Als gemeenteraadslid heb je een controlerende taak! En dat betekent heel simpel: controleren of het college doet wat je met ze hebt afgesproken!

Geeft het college je (pro) actief de juiste informatie? Voert het college de meerderheidsbesluiten, dus ook aangenomen moties en amendementen uit?

Dat is de wet!

En als dat college dat niet doet, moet ze weg! Als je je als raadslid niet bewust bent van deze taak, heb je in die raad niets te zoeken. Als je je als wethouder niet bewust bent van deze opdracht heb je in dat college niets te zoeken.

Op 5 september 2016 nam de meerderheid van de gemeenteraad van Haren een motie aan, die door het college werd overgenomen; er zou door de ambtenaren en door het bestuur van Haren geen enkele inspanning worden verricht in het kader van de herindeling, Haren zou zich alleen nog richten op een zelfstandig Haren.

Als er dus ambtenaren in werkgroepen van de stad hebben gezeten, hoort het college dit te weten, immers de portefeuillehouder bestuurlijke toekomst en de portefeuillehouder personeel zijn politiek verantwoordelijk, ondanks dat de ambtenaren door de directeur worden aangestuurd.

Door de media werden vragen aan beide gesteld en door Gezond Verstand Haren en later het CDA werden vragen gesteld.

De tegenstrijdige antwoorden waren onder andere:

“ er zijn geen bestuurlijke werkgroepen” (van Veen)

“ ik weet niet van ambtelijke werkgroepen, daar is mij niets van bekend” (van Veen)

“ de pers liegt (van Veen)

“ er zijn werkgroepen maar wij doen er niet aan mee, wij verstrekken alleen informatie als daarom gevraagd wordt” (verbeek)

“ de raad is niet geïnformeerd, vond ik niet to the point” (Van Veen)

“ de raad is niet geïnformeerd, maar als ze dit filmpje kijken weten ze het nu wel “ (verbeek)

“ die werkgroepen zijn niet ingesteld” (verbeek)

“ wij hebben op het gebied van p & o vragen gesteld,” (Verbeek)

“ Groningen heeft ons incidenteel om informatie verzocht, die hebben we netjes gegeven” (Verbeek)

“ ik weet niks van een startbijeenkomst” (verbeek)

“ de werkgroepen zijn nog niet geëffectueerd” (verbeek)

“ Ik weet niets van een trekker” (van Veen)

Saillant detail is dat Verbeek niks weet van een startbijeenkomst terwijl hij de beantwoording van de vragen van GVH zelf heeft getekend en die dus door het college zijn goedgekeurd. Daarin staat dat er door in ieder geval de gemeentesecretaris is deelgenomen aan die startbijeenkomst. Verbeek geeft dus weer de verkeerde informatie. GVH is op 20 december 2017 vanwege dit gekonkel en gedoe uit de coalitie gestapt. De integriteit en eerlijkheid staat bij ons wel bovenaan!

Helaas blijkt dat we gelijk hadden en dat onze voormalige wethouder een zeer lastige periode achter de rug heeft waar zij heeft moeten vechten tegen de bierkaai om de motie van 5/9/16 overeind te houden. De motie die de raad heeft aangenomen en de Raadsleden die al onze inwoners vertegenwoordigen. De oud-wethouder heeft getracht de opdracht van de inwoners uit te voeren, maar werd daarin zodanig belemmerd dat zij niet anders kon dan te kiezen voor haar en onze integriteit. Wij wilden geen onderdeel zijn van dit spel. De antwoorden van het college op onze vragen, leiden alleen maar tot meer rookgordijnen en dus tot meer vragen. Waarom moeten wij alles uit de pers vernemen? Waarom staat er bij die beantwoording niet dat Haren een ‘trekker’ aan de werkgroepen heeft geleverd?

Waarom weet de wethouder niet dat de gemeentesecretaris bij een startbijeenkomst voor de herindeling is geweest terwijl hij zelf de antwoorden heeft ondertekend?

Telkens weer wordt er een stukje toegegeven en meer meegewerkt aan de herindeling. Waarom? Nergens in de wet staat dat we hieraan moeten meewerken.

De integriteit van dit minderheidscollege van burgemeester en wethouders is in het geding! Gezond Verstand Haren zal vervolgvragen stellen en vragen om volledige openheid. Als blijkt dat de beantwoording wederom onder de maat is zullen wij vragen om een onafhankelijk onderzoek bij het bureau integriteitsbevordering openbare sector (BIOS) .

Het moet afgelopen zijn met de achterkamertjes, het negeren van de opdrachten van de Raad en het verzaken van de (pro) actieve informatieplicht!

Wij roepen de andere raadsfracties op nu ook hun verantwoording te nemen en niet alleen maar in het partijbelang te denken. Uw opdrachten worden genegeerd, u krijgt niet de juiste en volledige informatie en dat terwijl het college kan en kon weten dat juist dit onderwerp zeer gevoelig zou liggen.

Er zijn colleges voor minder naar huis gestuurd….