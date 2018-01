Haalt de gemeente de herfstbladeren nog op?

Door: Redactie

Een verontruste lezer wees ons op de bulten blad, die nog steeds in de wegbermen liggen te wachten tot ze door de gemeente Haren worden opgehaald. Loopt de gemeente achter, is de vraag.

Navraag leert dat de gemeente Haren inderdaad een achterstand heeft in het opruimen van de bladeren. Dat heeft te maken met vroege sneeuwval en vorst in december, nat weer en ook nog eens materiaalpech. Extra valt het op omdat men deze ronde is begonnen in Glimmen en niet in Haren, zoals voorheen. Volgens een woordvoerder van de gemeente is men nu doende de achterstand weer in te lopen. Spoedig zal het onderstaande tafereel dus weer te zien zijn (foto archief).