Haalt vv Gorecht de Hoofdklasse? Zaterdag kán het gebeuren!

Zaterdag kan VV Gorecht geschiedenis schrijven. De Harenaars kunnen voor het eerst in de clubhistorie nacompetitie om promotie naar de hoofdklasse behalen. Dit zou natuurlijk geweldig zijn maar waar is dit succes begonnen?

In het seizoen 2013/14 kwam Bert Vos bij Gorecht om de trainer van het 1e elftal te worden. Vos kwam hier een sympathieke subtopper uit de 3e klasse tegen waar altijd een heel prettige sfeer heerst. Direct werden er successen geboekt, het team werd op de laatste speeldag kampioen tegen Poolster omdat Appingedam gelijktijdig punten liet liggen. Omdat de wedstrijd in de eerste helft als gespeeld was zat Vos de gehele 2e helft met zijn broer aan de telefoon die bij Appingedam aan het kijken was. Na in de 2e klasse een keurige 6e plaats behaald te hebben, werd er in het seizoen 2015/16 nog een kampioenschap behaald. In datzelfde seizoen ging het team voor het eerst op een winters trainingskamp naar Delden. Na het kampioenschap namen Kinderen van de club Sander Schuur en Pieter Boers afscheid van het 1e elftal om in een lager team bij Gorecht te gaan voetballen, een mooier afscheidscadeau was er voor de twee clubiconen niet te wensen Afgelopen seizoen werd er alweer voor de 3e keer naar Delden afgereisd. Ook Harry Hoeksema (een echte Gorecht-man in Hart en ziel) moet benoemd worden want Harry heeft bijna sinds het begin van Gorecht een hoop voor de Harense club betekend.

Vorig seizoen debuteerde de Harenaars in de 1e klasse en eindigde op een 9e plaats. Ondertussen liep het ledenaantal van de club flink op en de teller staat inmiddels op ruim 800 leden Dit seizoen is nu al het meest succesvolle seizoen in de geschiedenis van de club die in 1965 werd opgericht. Komende zaterdag hebben de Harenaars aan een punt tegen Zeerobben genoeg om 3e te worden wat recht geeft op een vervangende periodetitel om nacompetitie te spelen en dat is de club nog nooit eerder overkomen. Mocht Gorecht op de 3e plaats eindigen dit seizoen dan is het ook direct de hoogst geklasseerde zaterdagclub in het amateurvoetbal van de hele provincie Groningen. Dit zou toch een mooi afscheidscadeautje zijn van de naar VV Winsum vertrekkende trainer zijn. Ook zou het voor Vos mooi zijn om 5 prachtige seizoenen bij Gorecht met een kers op de taart af te sluiten. Zaterdag speelt Gorecht om 15:00 uur tegen Zeerobben.