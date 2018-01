Haantje, ooggetuige van Harense dorpsgeschiedenis, is weer thuis

Door: Redactie

‘Haantjesgedrag’, zo mag je het koddige verhaal over het Harense torenhaantje van de Dorpskerk wel omschrijven. Vermoedelijk waaide de haan, die dateert van 1914, tijdens de beruchte storm van 13 november 1972 van de torenspits. Van de haan ontbrak daarna ieder spoor. Totdat Hans Visser, secretaris van de Raad van Kerken, op 18 juni 2016 een mail ontving uit Amerika.

De mail was afkomstig van emeritus hoogleraar Ruud Krom in Rochester USA. Hij schreef dat hij van 1980-1984 aan de Oude Schoolweg in Glimmen woonde en van de vorige bewoner ‘de haan’ overnam. Het was de verloren haan van Haren. Krom emigreerde en plaatste de haan op zijn nieuwe huis in Amerika, als knipoog naar zijn ‘roots’. De haan doorstond daar dertig jaren weer en wind, maar nu vond Krom de tijd rijp om de haan weer naar huis te sturen. Hij zocht op internet naar de contactgegevens van de Dorpskerk en kwam in Haren terecht bij Hans Visser.

Hans Visser liet hem weten dat het erg leuk zou zijn als de haan naar de Dorpskerk zou terugkeren en Ruud Krom was bereid hem persoonlijk te komen brengen als hij weer naar Nederland kwam. Zo geschiedde in januari 2017. Hij heeft de haan letterlijk weer thuisgebracht en overhandigd aan Hans Visser van de Hervormde Kerk. Die heeft hem uiteindelijk overhandigd aan het College van Kerkrentmeesters. De haan, die in 1972 van de toren werd geblazen, was weer thuis en staat nu achter de voordeur van de kerk, onder de beroemde toren. Wie historisch besef heeft, zal de haan bewonderen. Want hij keek op Haren neer, dwars door twee wereldoorlogen en crises heen. Ooggetuige van de dorpsgeschiedenis…



foto: Dominee Rudolf Oosterdijk en Hans Visser met de historische haan….