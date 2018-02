Halve marathon van Haren op 10 maart

Nieuws:

Door: Redactie

ATC ’75 organiseert 35e Halve Marathon van Haren 10 maart 2018. De hardloopvereniging met loopgroepen in Haren, Vries en Eelde, verzorgt deze 35e editie van de halve marathon, van wat inmiddels een geweldige happening is geworden.

U kunt kiezen uit 5 km, 12,3 km. en natuurlijk de hoofdafstand de halve marathon.

Gelopen wordt er door Onnen, Appelbergen, Noordlaarderbos en Vijftig Bunder met de finish bij het Scharlakenhof in Haren.

Voorgaande jaren mochten we deelnemers uit vrijwel alle provincies, alsmede van de Waddeneilanden en Duitsland welkom heten. De voorinschrijving loopt fantastisch, dus noteer 10 MAART in je agenda, de start is om 11 uur.

Zonder steun van vele lokale sponsors, en de inzet van vele vrijwilligers, zou dit evenement niet mogelijk zijn. Maar ook het begrip van omwonenden en de steun van enthousiaste supporters langs de route, dragen bij aan het slagen van deze dag, zegt de organisatie. Voor uitgebreide informatie, inschrijfmogelijkheid, foto’s om blij van te worden, trainingstips voor een persoonlijke toptijd, parcours routes van de verschillende afstanden, uitslagen etc, kijk op de website : www.halvemarathonvanharen.nl