Handig, die wegwijzers voor fietsers

Door: Redactie

De ANWB-bordjes met de rode rand zijn fijn voor fietsers. Ze wijzen je de kortste weg van A naar B. Behalve in Haren. Wie vanaf het transferium onder de snelweg door fietst komt bij het Noordwillemskanaal uit. Daar kun je rechtsaf de fietssnelweg op naar de stad Groningen.

Echter, de bordjes wijzen je precies de andere kant op en willen graag dat je via het centrum van Haren naar Groningen trapt. Dat is acht kilometer fietsen. Zou je rechts afslaan ben je na een paar kilometer in de stad.

Hoe lang duurt het voordat de ANWB dit aanpast?