Haren als onderdeel van Groningen wordt steeds zichtbaarder

Door: Redactie

Zes maanden na de fusie Haren-Groningen wordt het ook op straat steeds zichtbaarder, dat Haren een onderdeel is geworden van de gemeente Groningen. Bovendien komen er in de raad van Groningen nu ook Harense thema’s voorbij en stropen Groningse ambtenaren de mouwen op om Harense kwesties op te lossen.

Op 28 mei organiseert de gemeente Groningen een inloopavond in het voormalige gemeentehuis om van gedachten te wisselen over de voorgenomen verhuizing van de Brinkschool. Deze verhuizing leidde in het zicht van de haven nog tot verhitte taferelen, waarin wethouder Michiel Verbeek probeerde de emoties in goede banen te leiden. Verhuizing naar de Rummerinkhof kent veel tegenstanders, waaronder de daar gevestigde Peter Petersenschool.

Dan werd vorige week in de begrotingsvergadering in het Stadhuis aan de Grote markt een oud Harens stokpaardje besproken: Stadpartij voor Stad en Ommeland probeerde bij monde van Mariska Sloot om het parkeren in december gratis te maken in Haren. Dat idee mislukte al in de Harense raad en ook nu haalde zij bakzeil. De overgrote meerderheid zag het niet zitten om Haren dit speeltje te geven.

En dan zien we natuurlijk keer op keer auto’s rijden met het logo van de Gemeente Groningen. Soms zitten er bekende Harense mensen uit de voormalige gemeente Haren aan het stuur, soms zijn het stedelingen die het terrein verkennen. We horen wisselende geluiden over de ‘overdracht’. Zo zijn er Harense medewerkers die zich verloren voelden na 1 januari, maar er zijn ook mensen die de fusie als een grote vooruitgang ervaren (‘professionaliteit’).

Ten slotte: deze weken worden de oude borden van de gemeente Haren geveld. Ze worden vervangen door de nieuwe, waarin Haren, Glimmen, Noordlaren en Onnen worden vermeld als onderdeel van de gemeente Groningen. En zo begint de fusie te veranderen van twistappel tot ‘alledaags verschijnsel’.

Heeft u concrete veranderingen ervaren? Mail aan: redactie@harendekrant.nl. We willen er in de komende krant aandacht aan besteden.