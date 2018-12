Haren FM houdt open huis tijdens laatste uitzenddag 29 december a.s.

Nieuws:

Door: Redactie

Zaterdag 29 december zal de Harense lokale Omroep, Haren FM, voor het laatst in de lucht zijn. Door de herindeling moet de omroep stoppen met uitzenden. Op de laatste zaterdag van 2018 zendt de omroep de hele dag uit en houdt open huis.

10 jaar Haren FM

Met de beëindiging van de lokale omroep van Haren komt er een einde aan 10 jaar programma’s gericht op de bewoners van Haren. In de afgelopen jaren hebben veel inwoners de studio van Haren bezocht en daar alle mogelijkheden kregen om hun verhaal aan de Harenaars uit te leggen. De zender bracht veelal achtergrond bij het nieuws waarbij vaak politiek haren hun standpunten kwam uitleggen.

Naar OOG

De Omroep Organisatie Groningen (OOG) zal nu de nieuwsvoorziening voor Haren verder verzorgen. Een aantal medewerkers van Haren FM zal dan ook verhuizen naar de Groningse Lokale Omroep. Zo zal een informatieprogramma te horen zijn. Later wordt bekend gemaakt op welk tijdstip dit zal worden uitgezonden. De werktitel daarvan is voorlopig “Haren Doet”. Dit programma zal door Heleanne Prins en Kevin van der Laan worden gemaakt.

Open huis

Zaterdag 29 december, de laatste uitzenddag. Die dag houdt de omroep open huis. Iedereen is dan welkom in de studio in het Gorechthuis aan de Hortuslaan 1 in Haren. Diverse artiesten zullen hun medewerking verlenen aan de uitzending. Het zal een uitzending zijn waarin veel verassingen mogelijk zijn.

Het laatste uur

Het laatste uur van de omroep zal een bijzonder uur zijn. In een gesprek met Auke van Hal zullen we met de oprichters Ernst Krol en Willem Prins terugblikken op de start van de omroep die op 30 januari 2009 plaatsvond. Toen opende de toenmalige Burgemeester Mark Boumans de omroep. Ook al snel gebeten door het radio virus heeft hij als enige Burgemeester in Nederland een eigen radioprogramma gehad, waarmee Haren FM landelijke bekendheid kreeg. Mark Boumans zal het laatste uur aanschuiven. Willem Prins begon toen de uitzending met een column, hij zal nu ook de zender daarmee sluiten.

Welkom op zaterdag 29 december tussen 09.00 en 18.00 uur.