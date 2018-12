Haren FM zet zich in voor Stichting Leergeld

Nieuws:

Door: Redactie

Haren FM houdt tussen 8 en 29 december een inzamelingsactie voor Stichting Leergeld. Stichting Leergeld biedt kinderen tussen de 4 en 18 jaar die leven onder de armoedegrens de mogelijkheid om alsnog mee te doen aan activiteiten op het gebied van onderwijs, sport, cultuur en welzijn. Met als doel om sociale uitsluiting te voorkomen. De lokale omroep wil met deze actie graag een bijdrage leveren aan het goede werk wat deze stichting verricht en armoede in Haren onder de aandacht brengen.

Haren FM stopt

De Stichting Lokale Omroep Haren (Haren FM) stopt op 29 december 2018 haar uitzendingen. Door de herindeling mag de omroep geen uitzendingen meer verzorgen. Met de actie voor de Stichting Leergeld wil Haren FM bijdragen om kinderen iets leuks te kunnen laten doen. “Het is verschrikkelijk dat kinderen uit arme gezinnen geen kans krijgen om te ontdekken waar hun talenten liggen, terwijl het wel belangrijk is voor hun ontwikkeling. Dit mag niet gebeuren in Haren” aldus Willem Prins, bestuurslid Haren FM.

Acties

Gedurende de actieperiode staan er bij een aantal ondernemers bussen waarin geld gedoneerd kan worden. Verder besteedt de omroep tot 29 december veel aandacht aan de Stichting Leergeld in haar uitzendingen. In de programma’s “Weekend Radio Magazine” op zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur, en “Haren Doet” van 15.00 tot 18.00 uur. In de uitzendingen achtergrond van de Stichting Leergeld en verhalen van iemand die door de Stichting is geholpen. Op de laatste actiedag lopen verslaggevers door het centrum daar kun je dan nog aan doneren. Op 29 december hoopt Haren FM dan een groot bedrag aan de Stichting Leergeld te kunnen geven.