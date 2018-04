Haren is doelwit inbrekers, politie waarschuwt met borden

Door: Redactie

Op de Emmalaan wordt de laatste week gewaarschuwd voor inbrekers die

actief zijn in het dorp. Op een ledwall waarschuwt men dat je goed moet opletten.

De laatste tijd zijn er veel inbraken geweest. “Sluit altijd goed ramen en

deuren en laat wat verlichting aan als je weg gaat.”

Als u een briefje tussen de deur of raamkozijn vindt, bel dan direct met de

politie via 0900-8844. Raak het briefje vooral niet aan, zodat er geen

sporen verloren gaan. Maak eventueel een foto van de situatie. Agenten

zullen zo snel mogelijk langskomen om de verdachte situatie te onderzoeken en

eventuele sporen veilig te stellen. Deze briefjes zijn vaak een voorloper

van een woninginbraak. In andere gevallen gebruiken woninginbrekers ook wel

houten takjes of andere voorwerpen. Ze kunnen dan zien of u thuis bent of niet.

Foto: Martin Nuver Haren de Krant/ 112Haren