Haren krijgt er 90 seniorenwoningen bij, bouw start nog dit jaar, oplevering 2020

Door: Redactie

Naast het moderne woonzorgcentrum De Dilgt realiseert ZINN aan de Dilgtweg drie nieuwe woontorens voor senioren. De bouw start eind 2018 en is medio 2020 gereed. Rondom De Dilgt staan al drie soortgelijke woontorens – Mozart, Chopin en Vivaldi. Het terrein bevindt zich in een groene en landelijke omgeving.

In de drie nieuwe woontorens worden in totaal ca. 90 twee- en driekamerappartementen gerealiseerd. Er is een aparte berging met aansluiting voor wasmachine en droger aanwezig. Elk appartement is voorzien van een balkon of terras. Parkeerplaatsen zijn aanwezig. Sociale huur vanaf € 710,- en vrije sector huur vanaf € 950,- per maand.

De genoemde huurprijzen zijn richtprijzen, exclusief servicekosten.

Wie op de hoogte wil blijven kan geregeld kijken op: https://www.zinnzorg.nl/locaties-wijken/de-dilgt/nieuwbouw-dilgtweg

De nieuwe appartementen zijn bedoeld voor ouderen, die het prettig vinden om in de buurt van de zorginstelling te wonen. De voorzieningen van De Dilgt zijn op loopafstand, zoals het restaurant en de welzijnsactiviteiten. Op het terrein staan sinds 2012 al drie vergelijkbare woongebouwen, waarvoor de belangstelling erg groot is.

Op de foto: Luchtfoto, waar de drie nieuwe woongebouwen zijn ingetekend (rechtsboven). Op de hoek van de Rijksstraatweg en Dilgtweg staat nu nog een restant van de aanleunwoningen van Huize Avondlicht. Zie onder.