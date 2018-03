Haren neemt gas terug: 24 maart

Nieuws:

Bericht door Transition Town Haren

Benieuwd naar hoe u van het gas af komt? Zaterdag 24 maart organiseren het Energieloket en Transition Town Haren een Energie Informatiemarkt. Deze vindt plaats van 11.00 tot 16.00 uur in de Mellenshorst. Regionale bedrijven presenteren hier allerlei mogelijkheden om uw woning te verduurzamen. Wethouder Michiel Verbeek opent de markt.

Op de energiemarkt krijgen bezoekers informatie over hoe ze gas kunnen besparen. Maar ook voor duurzame opwekking worden mogelijkheden gepresenteerd. Om 13.30 uur is er een algemene presentatie van een onafhankelijk energieadviseur over welke maatregelen u kunt treffen, welke financieringsmogelijkheden er zijn en waar u op moet letten bij een aanvragen en vergelijken van offertes. De eigenaren van de woningen waarvan afgelopen maand warmtebeelden zijn gemaakt, kunnen tijdens de markt terecht op het spreekuur van de energieadviseur om de beelden te bespreken.

De energiemarkt is gratis toegankelijk. Het Energieloket verloot een bespaarpakket onder alle bezoekers van de markt. Het Energieloket geeft onafhankelijk advies over verduurzamen van uw woning, website www.energieloket-groningen.nl/haren.