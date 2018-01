Haren scoort goed met bereikbaarheid per e-mail, Groningen slecht

Nieuws:

De gemeente Haren scoort goed als het gaat om bereikbaarheid per e-mail. Dat zegt Peter van de Wijngaart, onderzoeker van wijverdienenbeter.nl. Hij onderzocht alle gemeenten en wilde weten of deze bereikbaar waren met een mailadres, of dat ze allerlei obstakels opwerpen met contactformulieren. Groningen scoort slecht. Daar is het gemeentehuis voor burgers niet bereikbaar via een gewone e-mail.

Van de Wijngaart onderzoekt dit ieder jaar uit overtuiging. Hij vindt dat burgers probleemloos contact moeten kunnen opnemen met hun gemeente, ook via een e-mail. Hij vindt het vreemd dat sommige gemeenten eerst allerlei privacygevoelige informatie willen weten voordat ze bereid zijn een vraag in behandeling te nemen. 22 procent van de gemeenten hebben geen e-mailadres op hun website staan. Bij deze gemeenten worden burgers gedwongen hun vraag via een contactformulier vragen stellen. Het aantal gemeenten wat niet meer per e-mail bereikbaar is voor burgers is sinds 2015 met maar liefst 30 procent toegenomen.

http://wijverdienenbeter.nl/bereikbaarheid_2017/index.html

Van de in totaal 388 gemeenten zijn er 86 niet meer per e-mail bereikbaar. Een kwalijke zaak, aldus de Peter van van de Wijngaart van Wij Verdienen Beter. ‘Gemeenten die niet bereikbaar zijn per e-mail maken het voor burgers lastiger om met hun lokale overheid in contact te komen. Een digitaal formulier verplicht de burger daarbij vaak tot het geven van onnodige en soms privacy-gevoelige informatie.’.

Voor het onderzoek werd halverwege 2017 aan alle gemeenten per e-mail (of, wanneer het niet anders kon, per webformulier) een vraag gesteld over de mogelijkheid tot inspraak tijdens een raadsvergadering. Zes gemeenten, waaronder Leeuwarden, reageerden helemaal niet op de vraag.

145 gemeenten laten zien dat het contact met de burger wel goed kan verlopen. Deze gemeenten zijn bereikbaar per e-mail en werpen ook verder geen drempels op voor het stellen van een vraag. Ze antwoorden snel en stellen geen onnodige vragen die inbreuk maken op de privacy van hun burgers.