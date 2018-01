Door: Redactie

Het afgelopen jaar is Haren met ruim 300 inwoners gegroeid. Daarmee is deze gemeente relatief de snelst groeiende in de provincie Groningen (15 personen per 1000 inwoners groei).

De groei is het gevolg van de nieuwe woonwijk langs de Oosterweg, Harenerholt, waar op dit moment de bouw in volle gang is en de verkoop zeer goed gaat.