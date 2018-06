Haren staat er financieel goed voor, 2,4 miljoen ‘over’

Door: Redactie

Het financieel beleid van de afgelopen twee jaar van de Gemeente Haren heeft zijn vruchten afgeworpen.

De jaarrekening 2017 kent een voordelig saldo van 2,4 miljoen euro en een solvabiliteitsratio van 16,7%. Een goed resultaat, want in de begroting 2017 werd uitgegaan van een positief saldo van

1,8 miljoen euro en een solvabiliteitsratio van 16,4%. Daarmee zijn de financiƫle doelen gehaald en ligt de gemeente Haren op schema voor wat betreft het bereiken van haar toekomstige doelen. Uit de Voorjaarsrapportage 2018 en Perspectiefnota 2019 blijkt dat deze trend zich in 2018 en verder doorzet.