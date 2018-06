Haren weer in top 3 ‘beste woongemeente’ Elsevier

Nieuws:

Door: Redactie

Het weekblad Elsevier heeft weer onderzocht hoe mensen het wonen beleven in hun gemeente. Net als voorgaande jaren leidt dit ook in 2018 tot een ranglijst. Tot twee keer toe prijkte de gemeente Haren bovenaan de lijst, dit jaar staat Haren op plaats 3.

Opvallend is dat pas op plaats 78 weer een gemeente in de provincie Groningen is te vinden: Zuidhorn. Tegenstanders van de fusie met Groningen en Ten Boer zullen deze notering zien als het bewijs voor hun stelling dat de gemeente haren de zaken voor haar burgers goed voor elkaar heeft. Dit in weerwil van de argumenten voor een fusie, waarin wordt gesteld dat Haren te zwak is om te kunnen overleven.