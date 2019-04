Harenaar Bart Kappenburg lanceert ‘tool’ rond aardbevingen

Door: Redactie

Bart Kappenburg is eigenaar van Inversive Media, een softwarebedrijf. Op weg naar de fusie lanceerde hij al een gratis rekentool om inzicht te geven in de kosten van een fusie van Haren en Groningen (www.herindelingskosten.nl). Deze maand lanceert hij een tool die inzicht geeft in de compensatieregeling voor gedupeerden van aardbevingen.

De tool heet www.aardbevingsverlies.nl en geeft na slechts twee muisklikjes informatie over de mogelijke compensatie voor waardevermindering van woningen in het bevingsgebied. Kappenburg hanteert de rekenmethode van de regeling die onlangs door minister E. Wiebes in het vooruitzicht is gesteld. De mogelijke waardevermindering van de woningen wordt per postcodezone berekend aan de hand van de WOZ-waarde van woningen. De peildatum is 1 januari 2019.

Prof. G. de Kam uit Glimmen uitte onlangs in het Dagblad van het Noorden nogal wat kritiek op de regeling van Wiebes.Die zou voor veel mensen ongunstig uitpakken en bovendien is het de vraag of de WOZ-waarde de afgelopen jaren al niet was gedaald door de bevingen. De peildatum van 2019 zou derhalve niet reƫel zijn.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een compensatie, kijk dan op www.aardbevingsverlies.nl