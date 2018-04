Harenaar met boerenverstand zegt: “Oude boorputten NAM gebruiken voor geothermie”

Door: Redactie

In 2030 stoppen we met het winnen van gas uit de Groningse gasbel. Het sprookje, dat in 1963 begon, is uit. Wat Jan Hensen uit Haren betreft biedt deze situatie nieuwe mogelijkheden voor het winnen van aardwarmte: geothermie.

Hensen werkte in de jaren 60 en 70 voor een onderaannemer van de NAM (Slumberger Spe.). Het werk bestond uit het verrichten van metingen in de aardkorst op de plaats waar boorputten werden geslagen om gas omhoog te halen. Met stalen kabels, voorzien van meetapparatuur, kwam hij op dieptes van meer dan 3000 meter. “Het diepst wat ik ooit heb gehaald is 6009 meter”, zegt Hensen. Hij weet nog goed hoe hij op 3000 meter een watertemperatuur van 80 graden heeft gemeten. “En op 6000 meter was dat al 140 graden”, zegt hij. “Daar liggen nu goede kansen voor geothermie.”

Wat is geothermie?

Geothermie is eigenlijk niets anders dan warmte uit de aarde. Vandaar wordt ook vaak gesproken van aardwarmte. Diep in de bodem is warm water aanwezig dat is opgeslagen in (poreuze) gesteentelagen. Hoe dieper in de aarde, hoe warmer het wordt. Met iedere kilometer diepte stijgt de temperatuur met ongeveer 30˚C. Op twee tot drie kilometer diepte zit dus water van wel 60 tot 90 ˚C. De energie die in dit warme water zit wordt aardwarmte of geothermie genoemd. Het water kan worden opgepompt en de warmte is te gebruiken voor het verwarmen van woningen, gebouwen, industrie of kassen in de glastuinbouw. Het is een duurzame bron van energie, want er komt nauwelijks CO2 bij vrij. Om geothermie of aardwarmte naar boven te halen, wordt het warme water uit de diepe ondergrond opgepompt waarna de warmte er wordt uitgehaald via een warmtewisselaar. Het afgekoelde water wordt vervolgens weer teruggepompt en warmt op termijn weer op door de warmte in de aarde. Bron: GasTerra.



Boorputten benutten

Jan Hensen denkt dat de vele boorputten van de NAM nu goed van pas kunnen komen bij het verwarmen van water. “Die putten bestaan uit buizen van 20 tot 50 centimeter doorsnee en komen tot 2700-3000 meter diepte. Als we die nu eens gebruiken om koud water omlaag te brengen en na opwarming het water weer omhoog te halen. De buizen zitten er nog, maar zijn nu afgesloten. Zonde om daar niets mee te doen.”

Is dit interessant?

Volgens Frank Schoof van het Platform Geothermie in Delft is het idee van Hensen ‘zeker interessant’. Hij zegt: “Ik weet uiteraard niet in hoeverre de putten nog functioneren en nog betrouwbaar zijn. Verder moeten ze veilig zijn en in de buurt moet vraag naar warmte zijn. Er wordt onderzoek gedaan naar deze ‘one-hole-systemen’ voor geothermie.”