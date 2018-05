Harenaar brengt Alfa-College voor de rechter en eist ruim 13.000 euro

Door: Redactie

Johannes woont in Haren en is 20 jaar oud. Hij heeft een stoornis (PDD-NOS) met enkele complicerende elementen. De stoornis valt aan te duiden als een vorm van autisme. “Ik reageer soms anders dan mensen verwachten”, zegt Johannes. Tragisch genoeg is deze stoornis er de oorzaak van dat tussen hem en het Alfa College Groningen een conflict is gerezen, dat binnenkort in de rechtszaal beslecht zal moeten worden. Een opmerkelijke zaak.

Johannes zelf wil graag vertellen wat hem is overkomen, omdat hij vindt dat zijn problemen door de school niet serieus zijn genomen. “Ik ben langere tijd door twee jongens gepest. Dat is door de school nooit onderzocht en wordt gewoon ontkend. Uiteindelijk ben ik van school gestuurd en heb zelfs nog drie dagen in voorarrest gezeten. Dat waren traumatische ervaringen.” Johannes lijdt aan een angststoornis en door zijn autisme heeft hij alle emoties rond dit conflict niet goed kunnen verwerken. Ondanks inspanningen van een GZ-psycholoog is hij arbeidsongeschikt geraakt.

Wat gebeurde er?

Johannes volgde de opleiding Commercieel Medewerker en was vastbesloten ondanks zijn stoornis iets van zijn leven te maken. Zijn gedrag noemt hij zelf ook ‘anders’ en wellicht zagen pesters daarin een vrijbrief. Twee jongens, die door Johannes met naam en toenaam werden gemeld aan de schoolleiding, steken zijn banden lek, maken hem uit voor homo en ontvreemden spullen. Het treiteren ondermijnt hem. Maar de grootste klap is dat zijn meldingen (volgens hem) door de school niet worden geloofd. “Ze ontkennen het en hebben voor zover ik weet de pesters niet aangesproken om hun kant van het verhaal te horen”, zegt Johannes. “Dit heeft mij zo gefrustreerd, dat ik tijdens een gesprek met begeleiders van de school erg boos ben geworden. Mijn moeder was erbij en werd emotioneel, dat heeft me erg geraakt. Toen ze er even niet bij was heb ik tegen die mensen dingen geroepen, waar ik later spijt van had. Ik heb mijn excuses aangeboden. Mijn begeleider bij de school voelde zich bedreigd en daarvan is aangifte bij de politie gedaan.”

Politie

Een paar dagen na het incident, dat door Johannes wordt gezien als een uitbarsting van pure frustratie en onmacht, stond de politie voor de deur in Haren om hem aan te houden voor verhoor. “Ik heb drie dagen in een cel gezeten, het was vreselijk.” Machteloos en geheel van de kaart heeft de Harenaar het ondergaan. Hij kreeg voor de bedreiging geen straf opgelegd.

Naar de rechter

Los van de emotionele kant van zijn verhaal (de ontkenning van het pesten) kreeg de zaak een juridisch vervolg. Johannes werd in december 2016 van school verwijderd en zat een jaar thuis om weer een beetje tot rust te komen. Hij liep studievertraging op en eist daarvoor een vergoeding van ruim 13.300 euro, aangevuld met de kosten die samenhangen met de rechtszaak. Zijn advocaat mr. Bert-Jan van Leuveren (vWvL Advocaten) heeft het Alfa College op 10 januari 2018 gedagvaard, maar tot een rechtszitting is het nog niet gekomen. In de aanklacht wordt de school verweten dat men zich niet heeft verdiept in de achtergronden van de stoornis, waardoor Johannes’ reacties soms onverwacht zijn. Men heeft bovendien niet voldaan aan haar wettelijke zorgplicht en hem na de verwijdering van school geen route naar een andere school gewezen.

Begrip of onbegrip?

Deze kwestie draait in de kern om de vraag of de schoolleiding begrip heeft voor de stoornissen van de Harense student. Het zijn stoornissen die leiden tot hevige reacties uit frustratie, die waarschijnlijk niet voortkomen uit kwade agressie. Mag van schoolbegeleiders worden verwacht, dat die tegen een stootje kunnen als het gaat om leerlingen met autisme? Feitelijk heeft het Alfa College de jongen behandeld als een ‘gewone gezonde’ leerling. Is dat terecht? Of wordt hij tot slachtoffer gemaakt van zijn autisme? Het is het dilemma waar de rechter een uitspraak over moet doen. Intussen is Johannes begonnen aan de NTI-opleiding maatschappelijk werk. In zijn hoofd is het nog steeds druk. Hij probeert een gelukkig mens te zijn en soms lukt hem dat. Maar het contact met mensen is voor hem nog steeds een uitdaging. Het feit dat zijn aangifte tegen de pesters niet wordt geloofd zit hem vreselijk dwars. “Vooral omdat de orthopedagoge in een brief heeft toegegeven dat er inderdaad sprake was van pesten.” Nu is de rechter aan het woord.

De naam Johannes van de Harense student is op zijn verzoek gefingeerd.

Reactie van het Alfa College: “Omwille van de bescherming van de privacy van betrokkenen doet het Alfa-college geen uitspraken over individuele gevallen. De bescherming van de privacy en het feit dat de zaak onder de rechter is, maken dat wij ons niet vrij voelen om inhoudelijk op deze individuele kwestie in te gaan.”