Harenaar lanceert ‘fusie-rekenmachine’ online: ‘Is fusie gunstig of ongunstig voor de portemonee?’

Door: Redactie

Bart Kappenburg uit Haren heeft een rekentool gemaakt, waarmee in enkele seconden kan worden berekend of de fusie van Haren, Groningen en Ten Boer gunstig of ongunstig uitpakt voor Harenaars. We moeten er van uit gaan dat Kappenburg zich heeft bediend van de juiste (betrouwbare) kengetallen. Als dat zo is, is de tool een handige manier om te ontdekken of de fusie je geld kost of niet.

Kappenburg is eigenaar van Inversive Media, een softwarebedrijf. Hij wilde onlangs zelf weleens weten waar hij aan toe was met de financiële kant van de fusie. Hij zegt: “Ik ben vrij neutraal over de fusie, maar wilde na vorige week weten waar ik financieel aan toen was, toen ik dat had uitgerekend dacht ik: daar kan ik een tool van maken”.

Zijn site zegt: ‘een prima reden om de herindeling te omarmen’, zodra blijkt dat men minder kosten betaalt na de fusie met Groningen. De rekentool is gebaseerd op de actuele cijfers. Op de website wordt uitgelegd hoe de berekening is gemaakt. “Dat is dus heel transparant voor de bezoekers”, zegt de Harenaar. Vooral hondenbezitters zullen merken dat ze na de fusie met hogere heffingen worden geconfronteerd. In dat geval zegt de site: ‘Dat wordt een zware dobber’.

Kijk op https://www.herindelingskosten.nl/