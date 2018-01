Harenaars trotseren ijzige kou voor patiënten taaislijmziekte

Door: Redactie

Opnieuw reist Team Haren4AIR af naar de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee in Oostenrijk. Op 2 februari schaatsen 7 schaatsers uit Haren en omgeving (Alien Vos, Addy Lubbert, Ale Riedstra, Luuk Feenstra, Maarten van IJcken, Pieter Lubbert en Yuri Blaauw) met andere teams van de Stichting Skate4AIR hopelijk 200 kilometer om geld bijeen te brengen voor onderzoek naar taaislijmziekte (cystic fibrosis).

Ook in de afgelopen jaren reisde het gezelschap (in andere samenstelling) af naar het bevroren meer in Oostenrijk. Allemaal hebben ze een verhaal bij de eerdere edities waar aan werd meegedaan. Voor Alien Vos kwam de tocht in 2015 te vroeg omdat ze nog revalideerde na een knieblessure. Toch werd toen al 100 kilometer gereden! Addy Lubbert volbracht al meerdere malen de volle 200 kilometer, maar moest vorig jaar vanwege slechte omstandigheden voortijdig van het ijs. Toch verbleken deze verhalen bij die van de patiënten met taaislijmziekte. Onderzoek heeft gelukkig de levensverwachting van CF-patiënten de laatste jaren enorm doen toenemen, maar desondanks bereiken veel patiënten nog steeds niet de 65 jaar.

In de afgelopen maanden probeerde het team uit Haren op diverse manieren geld bijeen te brengen: een feest met LIVE muziek, koek verkoop, shampoo (toepasselijk voor HAREN4AIR…) en loten verkoop. In de komende maand wordt bij zowel de Jumbo vestigingen in Haren als bij de Albert Heijn een actie gehouden om statiegeld bonnen in te leveren voor dit goede doel.