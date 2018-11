Harener Schilderclub exposeert

Nieuws:

De Harener Schilderclub stuurt het onderstaande bericht.

Wij zijn allemaal enthousiaste leden van de Harener Schilderclub.

Het schilderen en tekenen bij elkaar geeft ons veel plezier en dat kun je zien aan ons werk.

Die liefde voor de kunst brengt ons elke dinsdagmorgen weer samen.

We delen met elkaar onze inzichten op een leuke ontspannen wijze.

Iedereen heeft daarbij zijn eigen inbreng,

voorkeur en vaardigheden.

We exposeren in het Dorpshuis de Hoeksteen

aan de Lageweg 45 A

t.o. de kerk

in Noordlaren.

van 1 december 2018

tot en met 26 februari 2019

Open expositie:

Zondagmiddagen van 14.00 u. tot 17.00 u.

9 december 2018

20 januari 2019

17 februari 2019

(Toegang gratis)

Maak voor bezichtiging op andere tijden een afspraak met

de beheerster Andrea Horneman: 06 41 52 63 47

Informatie over de Harener Schilderclub:

L. C. Rinzema 050 5350661 of mail: lammert.rinzema@planet.nl