Harense brandweer wint eerste prijs bij wedstrijden

Door: Redactie

Zaterdag 21 april vonden de brandweervaardigheidstoetsen (voorheen brandweerwedstrijden) plaats in Stadskanaal. Bij een ongeluk is een bestelbus tegen een hoogwerker aangebotst. De auto vloog in brand. De hoogwerker, met persoon bovenin, is tegen de roldeur aangeschoven. De hoogwerker wilde na de klap niet meer naar beneden.

Door diezelfde klap tegen de roldeur is de persoon, die aan de andere kant van de deur op een steiger stond te werken, naar beneden gevallen en in een treinwagon terechtgekomen.

Het brandweerkorps van Haren wist de eerste prijs in de wacht te slepen met slechts 1 punt meer dan de nummer 2, Scheemda. Het korps van Uithuizen wist de derde plek te bemachtigen. Deze top drie gaat door naar de gewestelijke wedstrijden op 28 april in Nieuwehorne.

Foto`s Marc Dol /112Groningen.nl