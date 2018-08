Het Harense Eredivisieteam VWDTP plaatst zich voor internationale finale

Door: Redactie

Het eredivisieteam van de Vereniging voor watersport de Twee Provinciën heeft zich afgelopen weekend geplaatst voor de finale van de Sailing Champions League. In St. Petersburg hebben de zeilers vier dagen lang een zware strijd geleverd in een zeer sterk veld van andere zeilteams. Afgelopen zaterdag was er grote euforie toen het Harense eredivisieteam 5e in de tussenstand stond. Het belooft een spannende strijd te worden in St. Moritz, waar de finale van 30 augustus tot en met 2 september zal worden gehouden.

Het wedstrijdteam van de VWDTP had zich voor de Sailing Champions League gekwalificeerd nadat ze als vierde eindigden in de landelijke competitie van 2017. De eerste vier winnen het begeerde startbewijs voor de Champions League van het zeilen. De zeilers die in 2017 in het VWDTP-team zaten, Wouter Westerhoff, Jasper Rijks, Arthur Kluppel en Thomas Slijkhuis, nemen deel aan het internationale evenement. Zij behoren nu tot een van de 32 beste eredivisie-teams van de wereld.In de competitie van 2018, die nu gaande is, is het team uitgebreid met Martine Koers en Tjerk Thalen.

Het team wordt ondersteund door sponsoren die de zeilers in staat stellen het beste uit zichzelf te halen. Wie het team ook financieel wil steunen wordt uitgenodigd contact op te nemen met Hans Slijkhuis via mailadres info@vwdtp.nl.