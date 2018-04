Harense haalt Duitse voorstelling ‘verzetsdans’ naar Leeuwarden

Nieuws:

Door: Redactie

De vader van Alie Zwinderman uit Haren en Lieke van Amstel’s opa zijn slachtoffers van de naziterreur.

De Harense zegt: “Ik ben de dochter van een vader die in het verzet zat en door verraad is gearresteerd bij zijn werkzaamheden als gemeentesecretaris in het gemeentehuis te Sleen door een NSB burgemeester. Mijn vader heeft de vreselijke kampen niet overleefd en is gestorven voordat ik ben geboren. Mijn vader heb ik dus niet gekend. Zij kwamen vlak voor en vlak na de bevrijding van het vreselijke concentratiekamp Wöbbelin om.” Jaarlijks komen Alie en Lieke in Wöbbelin om hun vader en opa te gedenken. Alie: “De Duitsers organiseren deze plechtigheden op een geweldige manier. Ook helpen zij nabestaanden te zoeken naar meer gegevens van allen die hier toen zijn omgekomen. En vele scholen uit Duitsland en ook uit andere landen worden bij de jaarlijkse activiteiten betrokken. Eén van de scholen is het Musikgymnasium in Schwerin en het Tanztheater Lysistrate. In 2016 heeft deze dansgroep in Ludwigslust het verzetsstuk Trotztdem opgevoerd. Dit stuk is mede gebaseerd op de activiteiten van de verzetsgroep Die Weisse Rose. In de bijna een uur durende dansvoorstelling door Duitse leerlingen van 17 en 18 jaar worden zonder woorden de ervaringen van mensen in concentratiekampen weergegeven. Alie en Lieke (en hun partners) hebben de Provincie Fryslan bereid gevonden deze dansgroep te laten overkomen naar Friesland. Er is een voorstelling gepland: op 4 mei ’s avonds in Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden. Zie www.harmonie.nl