Harense Henk Werners gaat boek uitgeven over ‘vervlogen jaren’

Door: Redactie

Henk Werners uit Haren is bezig een boek te schrijven met als titel “Vervlogen jaren in Haren”.

In het boek, dat ongeveer 152 pagina’s zal omvatten, worden de kronieken opgenomen

die het afgelopen jaar en de komende tijd om de week door hem voor het Harener

Weekblad zijn geschreven.

Het betreft een aaneenschakeling van de veranderingen die de afgelopen eeuw

in de gehele gemeente Haren hebben plaatsgevonden, zoals o.a. het agrarische verleden.

Het geheel zal worden gelardeerd met Harense foto’s van weleer.

Het boek wordt gedrukt bij drukkerij G. van Ark, in A-4 formaat, gebonden en met een stevige omslag in kleur en zal vanaf ongeveer 1 november a.s. in de boekhandel beschikbaar zijn.

Voorintekening bij de auteur is reeds mogelijk tegen een gereduceerde prijs van € 17,50.

adres: henkwerners@home.nl of tel. nr. 050-5346529.