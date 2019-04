Harense horeca-ondernemers maken kennis met gemeentebestuur Groningen

Nieuws:

Vandaag vindt een ontmoeting plaats tussen horeca-ondernemers uit Haren en omgeving en het gemeentebestuur van Groningen. In het voormalige gemeentehuis van Haren zal wethouder Paul de Rook de ondernemers toespreken.

Het initiatief voor de bijeenkomst is genomen door de afdeling Economische Zaken van de Gemeente Groningen. De bijeenkomst kan worden gezien in het licht van het leggen van verbindingen tussen de Grote Markt en Haren. “Het is van belang dat we elkaar weten te vinden als dat nodig is”, luidt de tekst van de uitnodiging, die aan de horecabedrijven is gestuurde. De bijeenkomst begint vandaag om 14.00 uur.