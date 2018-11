Harense kandidaat wil graag in de Groningse gemeenteraad: Pien Huininga

Door: Redactie

Pien Huininga, stelt zich voor.

Pien op Tien! Dat ben ik. Mijn naam is Pien Huininga, ik ben 41 jaar en ik woon met mijn man en zoontje aan het Dilgtplein. In het dagelijkse leven ben ik docent Engels en werkzaam aan het Parcival College en zet ik mij middels een medezeggenschapsraad in om te zorgen dat Passend Onderwijs ook daadwerkelijk passend moet worden. Ik werk met leerlingen die extra zorg behoeven. Daar ligt mijn hart en mijn kracht, de kwetsbare (jonge) mens. Om die reden ben ik tevens bestuurslid geworden van de Mikkelhorst, een plek waar je jezelf mag zijn en die juist kansen biedt aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Op dit moment doe ik mee met de Gemeenteraadsverkiezingen. Ik ben de enige Harense vrouw op de kandidatenlijst van D66 en tevens bestuurslid van D66-Haren. Onze Harense identiteit is een groot goed, nu wij straks niet meer zelfstandig zijn is het belangrijk dat in de aankomende gemeenteraad ook mensen uit de dorpen plaatsnemen. Goed onderwijs, dorpse belangen en fijn wonen, daar sta ik voor!