Harense scholier daagde Alfa-College voor de rechter, maar kans op succes is niet groot

Door: Redactie

Een Harense scholier daagde het Alfa-College voor de rechter, omdat de school hem de toegang tot de opleiding tot Commercieel Medewerker had ontzegd. Die maatregel werd genomen, nadat de jongen een medewerker van de school zou hebben bedreigd. Hij ontkent niet dat hij kwaad was geworden, maar ontkent wel dat hij de medewerker met de dood zou hebben bedreigd. De zaak diende woensdag.

Het incident was het sluitstuk in een periode van grote spanningen. De jongen werd naar eigen zeggen ernstig gepest en vond, dat de school hem hiertegen niet had beschermd. De school evenwel zegt zich niet bewust te zijn van pestgedrag. De Harenaar heeft een stoornis die is gelieerd aan autisme en zijn gedrag werd door de schoolmedewerkers niet voldoende herkend en erkend. De advocaat van de Harenaar, Bert-Jan van Leuveren, betoogde dat de school heeft verzaakt in haar zorgplicht voor de jongen (zie onder), die door zijn stoornis problemen had. De school daarentegen stelde bij monde van haar advocaat Unique Pelikaan, dat zij geen speciaal onderwijs is en dat specialistische hulp van haar niet verwacht mag worden. Er werd nog gesteld, dat de medewerker die door de jongen was toegeroepen nog steeds angstig is.

De rechter liet al doorschemeren, dat de Harense scholier niet veel kans heeft om de zaak te winnen en een schadevergoeding van ruim 13.000 euro toegewezen te krijgen. De aanklacht was volgens hem mager onderbouwd. De advocaat van de jongen toonde zich verbaasd over dit verwijt. De scholier zelf is van slag. Hij zegt geschrokken te zijn van het gebrek aan empathie van de rechter. Hij vreest dat hij aan het kortste eind zal trekken en voelt zich ernstig miskend. Hij vond, zei hij, dat de advocaten van het Alfa-College een goed verhaal hadden. Maar voelt zich tegelijk ook het slachtoffer van pesters en een school die hem niet heeft willen helpen.

De uitspraak wordt pas na de zomer verwacht(september).

Advocaat Mr. B.J. van Leuveren in zijn pleidooi: “Zeer onverwacht en dus plotseling, was daar een brief van het Alfa College, waarbij werd aangekondigd dat men voornemens was om (….) van school te verwijderen. Hierbij deed het Alfa College een beroep op de algemene voorwaarden behorende bij de onderwijs overeenkomst.

Die algemene voorwaarden zijn inderdaad van toepassing. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden betekent verplichtingen voor zowel de deelnemer als de school.

Voor de school betekent dit onder meer een op haar rustende zorgplicht. De wijze waarop hiermee is omgegaan, in het kader van (….) met zijn achterliggende problematiek, betekent een schending van deze zorgplicht. Deze schending leidt tot een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de onderwijsovereenkomst, zelfs tot een onrechtmatige daad van de onderwijsinstelling. Het voorgenomen besluit om (….) van de opleiding te verwijderen ontbeert daardoor een deugdelijke grondslag en leidt tot schadeplichtigheid voor de studievertraging die (……) door het missen van een schooljaar oploopt.”