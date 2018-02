Harense sportcoaches willen brainstormen met Harenaars

Nieuws:

Door: Redactie

Op 7 maart a.s. om 19.30 uur zijn actieve Harenaars uitgenodigd in Sportcentrum Scharlakenhof om te brainstormen over de komende Beachweek op het Raadhuisplein (in de zomer).

Ze zeggen: “Om deze activiteit weer tot een succes te maken nodigen wij u uit voor een bijeenkomst op woensdagavond 7 maart 2018 in de sportkantine van het sportcentrum Scharlakenhof in Haren.

Samen met u willen wij al zoveel mogelijk invulling gaan geven aan deze al bijna traditionele Beachweek op het Raadhuisplein. Elke vereniging uit de gemeente Haren willen we de ruimte geven om gebruik te maken van het Beachveld. Hierbij kunt u denken aan reguliere trainingen, maar ook aan de organisatie van verschillende Beach toernooien. Om te komen tot een goede afstemming gaan we graag met u in gesprek.”

Graag zien zij u op woensdagavond 7 maart 2018 in het sportcentrum Scharlakenhof aanvang 19.30 uur. Om een indruk te krijgen van op opkomst, laat u de organisatie even weten dat u komt door dit te melden bij sportcoaches@haren.nl