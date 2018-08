Harenaar Victor Vos bouwde zijn eigen, ideale zeilboot

Nieuws:

Zeilboot Bucket breekt met tradities. ‘Wie het best zeilt, wint’. Door zijn passies wedstrijdzeilen en technologie te combineren, verwezenlijkte Harenaar Victor Vos zijn droom: de Bucket. Een wedstrijdbootje waarin alle mogelijkheden van 2018 zijn toegepast. Het enige wat ontbreekt, is een heli op het achterdek.

Het bedenken van een zeilboot die 3.90 meter lang is, is voor Victor Vos (49) vergelijkbaar met zijn dagelijkse werk, maar dan ongeveer vijftien keer zo klein. Hij begeleidt over de hele wereld de productie van elektrische installaties in supergrote jachten. “Van die boten met een helikopter op het achterdek”, legt hij uit. “In mijn werk draait het om techniek en dan breder dan boutje-moertje. Ik werk met CAD CAM: alles vanaf het ontwerp tot aan de tewaterlating gebeurt met behulp van computers. In die wereld zijn grote technische ontwikkelingen gaande, zoals de productie van zelfvarende jachten.”

Victor zeilt van jongs af aan. Hij won een keer de Sneekweek, deed zes keer mee aan de Europese en zeven keer aan de Wereldkampioenschappen en zeilde als bemanningslid op grote jachten. “Al heel lang had ik het idee om met behulp van de laatste technologische kennis een bootje te ontwerpen dat allerlei voordelen heeft die de bestaande wedstrijdzeilboten niet hebben”, vertelt hij. “De wedstrijdzeilwereld houdt vast aan oude principes. Je bent in de in het voor- of juist nadeel als je tien kilo zwaarder bent dan je tegenstander. Wie veel traint, wordt behendiger en da’s een voordeel. Spierkracht is ook gunstig. Maar waar het mij om gaat, is dat degene die het best zeilt, wint. Tactisch en sportief zeilen, daarom zou het moeten gaan. Niet om gewicht, behendigheid of kracht.”

Helemaal 2018

Twee jaar geleden begon Victor aan zijn ontwerp en dat bleek precies het juiste moment. “Toen ik eenmaal idee begon te krijgen over de vorm, benaderde ik mensen die ik kende in de zeilwereld en van wie ik wist dat ze aan de weg timmeren”, vertelt hij. “En ze werden zo enthousiast dat ik het behoorlijk professioneel kon aanpakken. Bovendien hadden ze tijd en ruimte om me te helpen. De Bucket de eerste kleinere zeilboot die helemaal met de technologie van 2018 tot stand kwam.”

Hij laat een paar voorbeelden zien. “Het model van het zeil zorgt ervoor dat de boot eerder recht blijft als het hard waait. Bij de boten die er tot nu toe zijn, moet je daarvoor je gewicht inzetten of snelheid inleveren. De rand is zo gemaakt dat je ergonomisch verantwoord buiten boord kunt hangen. Ach, eigenlijk kan ik nog uren doorgaan. Wie het echt wil weten, moet gewoon een keer met de Bucket gaan zeilen.” (GB)

Meer info: www.bucketsailing.com