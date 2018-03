Harense wethouder doet appèl op minister Kajsa Ollongren (D66)

Nieuws:

De Harense wethouder Michiel Verbeek (D66) staat behoorlijk kritisch tegenover de fractie van zijn partij in de Tweede Kamer, en tegenover minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. Uitgerekend deze minister is nu aan zet in het fusievraagstuk Haren-Groningen. Verbeek houdt zijn hart vast, zo blijkt uit zijn blog op www.michielverbeek.nl.

Verbeek: “In dit blog doe ik een dringend beroep op minister Kajsa Ollongren om Kamerleden het juiste beeld van Haren voor te schotelen, doe ik een poging om D66 voor een historische misser te behoeden en doe ik verslag van het hoofdstuk over herindelingen uit het boek Gemeente in de genen van Wim Voermans en Geerten Waling.”

In de blog van deze week recenseert Verbeek het boekje ‘Gemeenten in de genen’ van Wim Voermans en Geerten Waling. Daarin wordt de lokale democratie ontrafeld. Verbeek trof er hoofdstukken in aan over gedwongen en ongedwongen herindelingen, waarbij Haren als casus aan de orde komt. In het verlengde daarvan analyseert Verbeek ‘zijn’ minister en steekt niet onder stoelen of banken dat hij haar beschouwt als aanjager van de herindelingsmachine. Verbeek hekelt de ‘religie van de grootschaligheid’.

In zijn blog stelt hij: “Minister Ollongren heeft inmiddels 10 wetsvoorstellen voor herindeling ingediend bij de Tweede Kamer. Zij lijkt daarmee ‘de herindelingsmachine van haar voorganger in de hoogste versnelling te houden’. Er zijn een aantal door gemeenten zelf gewenste herindeling bij, maar ook een aantal ongewenste. Hoe gaat Ollongren straks de herindeling van Haren bepleiten in de Kamer? Daaraan gaat nog vooraf haar beantwoording van een aantal kritische vragen van Kamerleden die op de hoorzitting van 19 januari 2018 in Groningen zijn geweest. Het wordt spannend of de Kamerleden goede en volledige antwoorden krijgen. Als de minister zich bij de beantwoording te veel laat inseinen door de provincie Groningen, dan moeten we vrezen. En hoe zal het Kamerdebat gaan? Als de minister het aandurft om werkelijk na te gaan of Haren in staat is als zelfstandige gemeente door te gaan dan blijft Haren zelfstandig. Immers de gemeente Haren voert alle gemeentelijke taken naar behoren tot goed uit, heeft de financiën weer op orde, is een loyale partner in de regio en de grote meerderheid van de inwoners en de gemeenteraad van Haren willen de zelfstandigheid. Als de minister en de coalitie meehuilt met het ongefundeerde verhaal van de provincie Groningen, dan heeft de meerderheid van de Harense bevolking het nakijken, want rechtsbescherming is er niet! Zullen de minister en diverse Kamerfracties net als bij het ten grave dragen van het raadgevende referendum, ook weer warme pleidooien gaan houden voor nieuwe vormen van burgerparticipatie? Of blijft die lippendienst naar invloed van burgers achterwege?”



