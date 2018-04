Door: Redactie

Jasna Joosten startte twee maanden geleden haar praktijk als stiefcoach en kindertherapeut in de Mellenhorst. Voor startende en vastgelopen samengestelde gezinnen en voor ouders en stiefouders die bewuster met hun rol willen omgaan.

“We ontmoetten elkaar op de veerboot van Schiermonnikoog, in 2013, en het klikte meteen!” Als Jasna Joosten (43) vertelt over het begin van haar relatie klinkt het romantisch en ongecompliceerd. De werkelijkheid was ingewikkelder. Drie jaar eerder was ze gescheiden. Ze had een praktijk voor kindertherapie in haar woonplaats, bij Nijmegen. Die sloot ze in 2015 om in Haren te gaan wonen, bij haar nieuwe partner. “We hebben een bijzondere bruiloft gehouden”, zegt ze. “Niet alleen Stephan en ik trouwden, ook onze kinderen vormden een nieuw gezin. Ik had drie dochters, Stephan een dochter en een zoon en samen kregen we nog een zoon. Een samengesteld gezin is soms net een bedrijf. Het is heel erg genieten, maar niet altijd gemakkelijk.”

Ze geeft voorbeelden van problemen die zich voordeden. “Mijn jongste dochter was twee toen ik scheidde en vijf toen ik Stephan ontmoette. Doordat we gingen samenwonen, realiseerde ze zich dat haar ouders echt niet meer bij elkaar kwamen. Er zijn ook praktische dingen, zoals het vele plannen met exen en kinderen. En we bleken verschillende gewoonten te hebben. Als mijn kinderen hun eten niet lekker vinden, moeten ze het wel opeten. Hun stiefbroer en –zus waren dat niet gewend. Ik betrapte ik me erop dat ik natuurlijker en directer reageerde naar mijn kinderen terwijl ik bij mijn stiefkinderen langer nadacht.”

Praktisch en concreet

Wat Jasna overkwam, interesseerde haar ook beroepsmatig. Ze bedacht dat ze niet de enige worstelende ouder was, ging op zoek naar lotgenoten en vond Patricia Heije, die in 2013 Stiefgoed had opgericht. Inmiddels heeft Stiefgoed door het hele land stiefcoaches, waarvan Jasna de eerste in het Noorden is. “Samen met de ouder- en stiefouderparen onderzoek ik wat nodig is voor meer rust en harmonie binnen hun samengestelde gezin”, zegt Jasna. “Meer inzicht in de lijntjes tussen de mensen die bij het gezin betrokken en ervaren hoe het anders kan, geeft ruimte voor iedereen.” (GB)