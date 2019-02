Henk Broekema is en blijft notaris

Nieuws:

Door: Redactie

De kopregel klinkt cryptisch, maar klopt wél. Harenaar Henk Broekema heeft de afgelopen jaren zijn kantoor in Groningen opgebouwd met zakelijk partners aan zijn zijde. Maar hij vond het tijd voor nieuwe uitdagingen.

“Dat kan zomaar gebeuren in je leven. Je hebt alles goed op de rit en wilt toch nog eens een andere weg inslaan”, zegt Broekema. “Ik heb serieus overwogen om een heel ander beroep te gaan uitoefenen en stelde me daarvoor open. Maar ik kwam tot de conclusie dat ik notaris in hart en nieren ben. Van dat beroep kan ik gewoon geen afstand doen, ik zou het vreselijk missen. Daarom heb ik besloten de nieuwe uitdaging te zoeken in mijn eigen vakgebied.” Broekema heeft op 1 januari de samenwerking met zijn zakelijk partner te beëindigen en weer helemaal op eigen kompas en onder zijn eigen naam voort te gaan. “Ik heb een paar prima medewerkers ‘meegenomen’ en een prima kantoor gehuurd aan de Ketwich Verschuurlaan in Groningen-Zuid. Het voelt alsof ik weer opnieuw voor mezelf begin. Heerlijk.” Broekema belooft zijn vertrouwde dienstverlening voort te zetten, maar begint direct ook al met een nieuw initiatief: De Digitale Notaris. Het is een soort doe-het-zelf module op internet, waarmee mensen hun samenlevingsovereenkomst of testament zelf kunnen voorbereiden. Slechts bij de laatste stap is de ‘live’ notaris nodig voor een laatste check en het vaststellen. “Zo zie je maar, dat je in een oud beroep nog genoeg kunt innoveren”, zegt Broekema met een lach.