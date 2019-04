Henk L. uit Haren wordt ook vervolgd voor verduistering in Gees

Door: Redactie

Het Openbaar Ministerie moet de 54-jarige oud-Harenaar en zijn 55-jarige echtgenote ook vervolgen voor de diefstal van het geld van een vermogend echtpaar uit Gees. Dat heeft het gerechtshof in Leeuwarden beslist. De oud-inwoners van Haren kregen in maart door het Hof tot anderhalf jaar cel opgelegd voor het leegplunderen van de rekening van een hoogbejaarde dementerende vrouw uit Haren. Toen de Harense in 2015 op 98-jarige leeftijd overleed, was haar vermogen van drie ton volledig verdwenen.

Klacht

De oud-Harenaren hielden zich vanaf 2007 ook bezig met de financiën van een echtpaar uit Gees. Na de dood van dit stel was ook hun vermogen, acht ton, verdampt. Het Openbaar Ministerie besloot in 2016 vanwege gebrek aan bewijs niet over te gaan tot vervolging. Nabestaanden lieten het hier niet bij zitten en startten met succes een klachtenprocedure bij het gerechtshof in Leeuwarden.

Hoge Raad

De 54-jarige man en zijn vrouw zijn het niet eens met de celstraf die zij door het Hof kregen opgelegd voor de oplichting in Haren. Ook zijn zij het oneens met de beslissing van het Hof dat zij het gestolen geld, bijna 250.000 euro, terug moeten betalen. Beiden stappen naar de Hoge Raad in Den Haag. Het besluit van de Hoge Raad is bindend. Daarna is een rechtsmiddel (het in hoger beroep gaan red.) niet meer mogelijk. De oud-Harenaren zeggen dat ze noodgedwongen bij een familielid op een zolderkamertje in Jubbega verblijven. Daarnaast hebben zij nog een woning in Italië.

