Hoe staat het nu met de fietssnelweg Assen-Groningen?

Nieuws:

Door: Redactie

Met de opmars van e-bikes en supersnelle pedelecs (een soort turbo e-bikes) is het tijd voor fietssnelwegen, waarin de langzame fietsers niet meer in conflict komen met de snelle (25 km/u en méér). Zo’n snelweg wordt nu aangelegd tussen Groningen en Assen (25 kilometer), vier meter breed. Het plan is in 2015 ontwikkeld. Een paar kilometer loopt door de gemeente Haren. Wat is de stand van zaken?

Het gehele project kost minstens 15 miljoen euro, maar de kosten kunnen oplopen als het tracé wordt voorzien van b.v. tunnels en bruggen om ‘de snelheid erin te houden’. De gemeenten Groningen, Tynaarlo en Assen en de provincies Groningen en Drenthe zijn hierbij betrokken. De gemeenten hoeven niets te betalen, maar nemen straks wel het onderhoud voor hun rekening. Het pad moet het toerisme bevorderen, maar ook het woon-werk-verkeer per fiets. Minder autoverkeer, minder uitstoot.

Najaar weer verder

De fietssnelweg volgt het Noordwillemskanaal vanaf de Ketwich Verschuurbrug in Groningen tot aan Assen. Het eerste gedeelte tot de Meerwegbrug in Haren is dit jaar gereedgekomen. Snelle fietsers die vanuit de stad komen kunnen dan nog wel verder, maar worden geconfronteerd met een slecht fietspad, dat langs De Witte Molen loopt. Arne Dijk, namens de gemeente Haren betrokken bij de aanleg, zegt dat in het najaar de draad weer wordt opgepakt en dat dan het gedeelte tot ongeveer De Witte Molen wordt aangelegd. Het pad bestaat uit betonplaten waarop het soepel rijden is.

Obstakels

Volgens Arne Dijk was het Harense gedeelte niet moeilijk. Dijk: “Het wordt spannender als je verder naar het zuiden gaat. Dan kom je bij de Groningerstraat in De Punt en later bij een sluis bij Yde. Verderop bij Vries liggen nog zandwegen voor landbouwverkeer. Voor die knelpunten moeten nog oplossingen worden gevonden.” Volgens Dijk is overigens bij de Meerwegbrug nog even overwogen om een fietstunnel onder de Meerweg te bouwen, maar daar wordt van afgezien. Fietsers moeten dus ‘gewoon oversteken’.

Foto: Hier eindig de snelweg nu nog, straks in het najaar gaat de route verder naar het zuiden.