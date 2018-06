Hoe voelt dat: blind zijn? Op 21 juni ervaart u het.

Door: Redactie

Op donderdag 21 juni organiseert Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, een benefietlunch voor het goede doel.

Blind voor 1 dag

Donderdag 21 juni wordt weer een ziezondere dag! Het Oogfonds organiseert een dag voor meer bewustwording én om geld in te zamelen voor wetenschappelijke onderzoek naar oogziektes. Op de langste dag van het jaar worden door het hele land allerlei activiteiten georganiseerd om mensen te laten ervaren hoe het is om blind of slechtziend door het leven te gaan. Velen kunnen deze gesimuleerde visuele beperking weer afzetten, helaas geldt dit niet voor iedereen. Om meer onderzoek mogelijk te maken naar de vele oogziektes zijn financiële middelen hard nodig. Daarom wordt er deze dag extra aandacht besteed aan het inzamelen van geld.

Ook in Haren kan iedereen het ‘gewone’ leven ervaren, maar dan mét een gesimuleerde visuele beperking. Wie durft het aan om voor een uurtje blind of slechtziend te zijn en te ervaren hoe het is om drinken in te schenken (is het nu melk of karnemelk…?!), dat ene lekkere broodje uit te zoeken, te betalen met muntjes die opeens allemaal op elkaar lijken en dan ook nog een plekje te vinden in de menigte met je handen vol? Daarnaast kun je, als je wilt én durft, ook ervaren hoe het is om bijvoorbeeld de krant te lezen, een ogenschijnlijk simpele puzzel te maken, een stukje fietsen, of gewoon een rondje te lopen over straat. Ook even snel een broodje to go halen en daarmee aan het Oogfonds doneren behoort tot de mogelijkheden.

Blind voor even, maar een ervaring voor het leven

Kom langs op donderdag 21 juni van 12.00 tot 14.30 uur bij Visio Revalidatie &Advies, Rijksstraatweg 61, Haren en ervaar! Geen entreekosten, opbrengsten van de lunch gaan 100% naar het Oogfonds.

Voor meer informatie over Koninklijke Visio kan men terecht op www.visio.org.