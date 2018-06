Hoofdpijndossier ‘Haderaplein’ vereist paracetamol

Door: Redactie

Bouwen op het Haderaplein in Haren blijkt moeilijk. Het gonst in het gemeentehuis, want het bouwplan zoals het is overeengekomen met projectontwikkelaar Explorius is omstreden. Buren hebben veel kritiek en de raad is daarvoor niet doof. Sterker: de raad lijkt bereid het hele project ‘on hold’ te zetten. Daarmee kan het project een hoofdpijndossier worden, waarbij paracetamol geen overbodige luxe zou zijn voor zowel raad, college als omwonenden.

In Haren de Krant van volgende week (20-22 juni) verschijnt een uitgebreid artikel, waaruit blijkt dat er veel aan de hand is. Na acht jaar praten leek het bouwplan (zie info hieronder) rond en werden in februari door wethouder Mathilde Stiekema contracten getekend met ontwikkelaar Explorius uit Rijssen. Pas daarna begon de gemeente aan de procedure om het bestemmingsplan opnieuw vast te stellen. Men baseerde zich op het voorlopig ontwerpbestemmingsplan van 2017, maar omwonenden trokken aan de bel. Er kwam nog flinke kritiek los op het bouwplan (te groot, teveel verkeer, het kost teveel openbare parkeerplaatsen). Op dit moment breekt wethouder Michiel Verbeek (die het dossier overnam van Stiekema) het zweet uit.

Verbeek heeft laten weten dat uitstel of afstel van het project de gemeente veel geld zal kosten, o.a. aan claims. Aangezien de gemeenteraad het hoogste gezag is, deed hij een appèl op die raad om nu niet meer te gaan morrelen aan het plan. Het lijkt er nu op dat de raad zich niet laat afbluffen. Haren de Krant peilde meningen in de politiek en die beloven een kritische houding in de raadszaal. Behandeling van dit onderwerp is in ieder geval alvast afgevoerd van de agenda van 18 juni. Na de zomer wil men verder. Dan zal moeten blijken of het gaat komen tot uit- of afstel. Dan zal ook een eventuele rekening daarvan bekend worden. Als het leidt tot claims, verdampt als het ware de winst op de grond.

Meer over dit onderwerp in Haren de Krant van 20-22 juni.

Project in cijfers

Op het plein komt een gebouw met:

-Supermarkt Aldi met eigen parkeerplaats (slagboom, niet overdekt)

-32 appartementen met 43 eigen parkeerplaatsen

-Kleine winkels en een horecabedrijf aan het plein

-Parkeren. Door het project gaan 154 parkeerplaatsen verloren (Haren heeft er 577). Hiervoor zoekt de gemeente nog een compensatie door de parkeergarage intensiever te gaan gebruiken. Maar ook 30 minuten gratis parkeren bij Aldi kan helpen en het terugdringen van langparkeerders door het aantal abonnementen fors te verlagen voor werkers en door fietsgebruik stimuleren.

Bij dit alles is het doel dat op de drukste momenten in Haren altijd nog ongeveer 90 parkeerplaatsen (15%) leeg zijn. Een opmerkelijk hoog aantal overigens.