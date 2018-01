Hoogwerker nodig om haantje van torenspits te halen

Door: Redactie

Vrijdagochtend was een hoogwerker nodig om de haan van de spits van de Dorpskerk te verwijderen. De haan was scheef komen te staan en moet in een werkplaats weer recht worden gezet. Onder het toeziend oog van nieuwsgierige passanten werd vandaag de haan van de spits gehaald. Later zal het ritueel zich herhalen om de haan weer op zijn plaats te zetten.

Het is trouwens wat met de hanen. In Haren de Krant van deze week leest u al een verhaal over het oude haantje, dat in 1914 op de spits was geplaatst, maar die er in 1972 werd afgeblazen tijdens een storm en spoorloos verdween. Dat haantje verbleef jaren in Glimmen en daarna in Amerika. Onlangs werd dat historische haantje teruggebracht bij het kerkbestuur. De toren is eigendom van de gemeente Haren, die dus waarschijnlijk ook deze kosten zal moeten dragen.