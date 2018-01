Hoorzitting vrijdag 19 januari live te volgen op Haren FM – lees meer…

Door: Redactie

De lokale omroep van de Gemeente Haren zal de hoorzitting die a.s. vrijdag in Hanze Plaza wordt gehouden rechtstreeks gaan uitzenden. De hoorzitting wordt georganiseerd door de vaste Kamercommissie Binnenlandse zaken. Tijdens de zitting zullen diverse sprekers hun zegje kunnen doen over het wel of niet herindelen van de Gemeente Haren samen met de Gemeenten Groningen en Ten Boer.

De hoorzitting zal duren van 13.30 tot 16.30. Haren FM zal de gehele zitting live uitzenden. Een verslaggever zal ter plaatse bezoekers hun mening vragen.

Haren FM is te ontvangen via de ether op 107.0 FM en via de kabel op 105.5

Programma

13.30 uur Provincie Groningen – gedeputeerde Patrick Brouns

13.40 uur Gemeente Groningen – burgemeester Peter den Oudsten

13.50 uur Gemeente Ten Boer – burgemeester Frank de Vries

14.00 uur Dorpsbelangen Ten Post – Johan Pleizier

14.10 uur Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde – Nynke Kloppenburg

14.20 uur Ondernemend Haren – Jos van Stratum

14.30 uur Jongerenraad Haren – Freek van den Berg

14.40 uur Platform ‘Handen af van Haren’ – Jelle Landstra

14.50 uur Burgercomité Haren – Gustaaf Biezeveld

15.00 uur Platform ‘Kansrijk Haren’ – René Valkema

15.10 uur Milieuadviesraad Haren (MAR) – Jogchem de Jonge

15.20 uur OR Gemeente Haren – Martijn Lanjouw

15.30 uur Raad gemeente Haren – Marjan Bachman-Mulder

Ietje Jacobs-Setz

15.40 uur B&W gemeente Haren – Michiel Verbeek, wethouder

15.50 uur Ver.Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) – Jan Wittenberg

16.00 uur Burgerinitiatief Noordelijke Hondsrug – Harm Assies

16.10 uur Gemeente Tynaarlo – burgemeester Marcel Thijsen

16.20 uur Voormalige Visitatiecommissie “Bestuurlijke toekomst Groningen” – Sandra Korthuis