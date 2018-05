Huifkartochten vanaf Mikkelhorst deze zomer

Nieuws:

Door: Redactie

Zorgboerderij De Mikkelhorst in Haren organiseert deze zomermaanden een aantal huifkartochten voor jong en oud. Tijdens deze trip gaat men ‘terug in de tijd’. Officiële Hondsrug-gidsen nemen je mee op een mooie route door hedendaags Haren en samen blikken we terug in de tijd van dit rijke historische dorp.

Hoe zag het Mikkelhorst-gebied er 400 jaar geleden uit? Is die kei bij de Mellensteeg echt 1700 miljoen jaar oud? En hoe zwaar is een oude kloostermop van Klooster Yesse? Dit en nog veel meer ontdek je tijdens deze bijzondere huifkartocht! De start van deze tocht is bij De Mikkelhorst, onder het genot van een drankje en een Hondsruggetje. Vervolgens stappen we in onze ‘tijdscapsule’ de huifkar en gaan op pad. Terug bij De Mikkelhorst kan men nagenieten met een heuse Hondsruglunch.

Data: Zondag 3 juni, zaterdag 16 juni, zondag 15 juli zaterdag 25 augustus, zaterdag 8 september en zondag 30 september. Aanmelden kan via www.mikkelhorst.nl