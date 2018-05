Huisartsenpraktijk verhuist van Glimmen naar Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Huisartsenpraktijk De Hondsrug, voorheen Huisartsenpraktijk Glimmen, gaat eind 2018 verhuizen naar Haren. De praktijk zal worden gevestigd in de wijk Maarwold, in een zijvleugel van het voormalige Erasmusheem. Dat gebouw wordt overigens op dit moment verbouwd tot seniorenappartementen door eigenaar Woonzorg Nederland.

De praktijk in Glimmen was voorheen van huisarts L. Smid. Zijn schoonzoon Jan Winters zette de praktijk in de jaren 90 voort. Huisarts Peter Rosier nam onlangs de praktijk al voor een deel over, Jan Winters gaat werken voor de huisartsenopleiding in Groningen.

In Glimmen vindt men het erg jammer, dat het dorp zijn eigen huisarts kwijtraakt.