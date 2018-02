Hulpverlener geholpen in Onnen

Door: Redactie

Zondagmiddag is met inzet van zwaar materieel een ladderwagen van de Groninger brandweer geborgen. Het voertuig was zaterdagavond aan het Felland in Onnen in de berm komen vast te zitten. Daardoor konden ook twee andere brandweervoertuigen het doodlopende weggetje niet meer uit.

De ladderwagen was uitgerukt voor een schoorsteenbrand in Onnen. Zondag zijn twee zwaargewichten komen opdraven om de rode broer te redden.

Foto: Sander Graafhuis, Haren de Krant/ 112 Haren