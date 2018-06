Ietje Jacobs vrijwel zeker van plaats in Groninger Gemeenteraad

Nieuws:

Door: Redactie

Vandaag is bekend geworden, dat de Harense fractievoorzitter van de VVD, Ietje Jacobs, op nummer 2 staat van de kieslijst van die partij voor de gemeenteraadsverkiezingen in Groningen op 21 november.

De verkiezingen worden gehouden in de voormalige gemeenten Groningen, ten Boer en Haren, die vrijwel zeker gaan fuseren op 1 januari 2019. De Eerste Kamer moet zich nog uitspreken en heeft inmiddels een schriftelijke vragenronde aan het Kabinet achter de rug. Wanneer de fusie daar in stemming wordt gebracht is nog steeds onzeker. De deadline 20 september om de fusie op 1 januari nog te halen. De voorbereidingen zijn inmiddels in gang gezet.

Jacobs is het eerste Harense raadslid waarvan nu al bekend is dat ze op een verkiesbare plaats staat.