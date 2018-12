“Ik wist niet dat Haren zo’n winkel had”

Nieuws:

‘Naam en faam’ is een wonderlijk begrip. Hoe kan het, dat een winkel al meer dan veertig jaar gevestigd kan zijn in Haren en dat er nog steeds mensen zijn die de zaak niet kennen? Ellen Luppes (sinds 2012 de eigenaar) weet het antwoord niet. Melles Interieur is een winkel waar je meubels,verlichting en woningstoffering van de beste kwaliteit vindt. “Het succes zit in de manier waarop we mensen helpen bij het maken van keuzes”, zegt Ellen.



Het team (Dennis Knip, Rob Damen en binnenhuisarchitect Aldi Huizing) staat aan de basis van het succes, zegt Ellen. “Zij kunnen goed luisteren en komen zo te weten wat onze klanten belangrijk vinden. Ze helpen bij moeilijke, maar ook leuke keuzes, want een bank of raambekleding kies je voor jaren. Het moet dus ráák zijn. En tijd speelt daarbij geen rol. Haastwerk is hier taboe.” Melles Interieur verkoopt louter producten van de hoogste kwaliteit en vormgeving. Ellen: “Onze klanten zijn kritisch en oriënteren zich uitgebreid. De prijs is niet het belangrijkste. Onze medewerkers weten veel over de eigenschappen van materialen, producten en het onderhouden er van. Ze zijn daarom zeer geïnteresseerd in het verhaal van de klant. Spelen er kinderen in huis, zijn er huisdieren? Hoe gebruik je het interieur? Als je dat niet uitzoekt kun je geen goed advies geven.”

Eigentijds

Melles heeft een uitgesproken stijl. Niet klassiek, wel klassiekers. Tijdloos,functioneel en eigentijds modern. Dat is het beeld van Melles Interieur. “Het is tijdloos, want na tien jaar vinden mensen het nog steeds mooi, het verveelt niet.” Een mooi team in die winkel, die al zo lang aan de Westersedrift in Haren is gevestigd. Tot 2012 was Melles het levenswerk van Bauke Hagenouw. Hij werd 65 jaar, wilde stoppen en zag zijn werk graag voortgezet. Hij vroeg zijn collega’s Jan en Ellen Luppes van Jan Luppes Interieurs in Nieuw-Weerdinge of ze interesse hadden om Melles Interieur in Haren voort te zetten. Ellen: “Dat durfden we aan, omdat we met een vertrouwd team verder konden. We hebben er geen moment spijt van gehad en het zou zo jammer zijn als dit soort winkels verdwijnen.” Bauke Hagenouw is in 2017 overleden, maar heeft gelukkig nog kunnen zien dat de winkel waar hij zich met hart en ziel voor inzette, in goede handen was.