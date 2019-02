Improvisatietoneel door Twister: Buiten de hokjes denken

Door: Redactie

Je stapt het podium op en krijgt van het publiek opdrachten. Je moet een wanhopige weduwe spelen. Je krijgt ruzie met je buurman. Je hebt verdriet, maar wilt het niet tonen. Speel de scène maar, waarvan je het verloop een minuut geleden nog niet kende. Dát is Theatersport. Gea Hagenauw krijgt er nooit genoeg van.

“Je moet vrij denken. Nooit in hokjes. En je moet snel schakelen”, zegt Gea Hagenauw van Theatersport Twister uit Haren. “Doordat het publiek je vertelt wat je moet doen, is het belangrijk razendsnel in de huid van je personage te kruipen. Maar je tegenspeler kan je dan toch weer op een ander spoor zetten. Dat maakt theatersport zo leuk.” Het publiek is actief betrokken bij de prestaties op de planken. Ze bepalen de locatie, de relatie tussen de twee acteurs en het probleem. Ga er maar aan staan. “We trainen iedere week”, zegt Gea. “Dan krijg je steeds meer vaardigheden om iets goeds neer te zetten.” De trainingen beginnen steevast met het losmaken van ledematen en geest. Soms loopt het volgens Gea voor geen meter en soms gaat het heel goed. “We zijn er goed in om feedback te geven en te ontvangen”, zegt ze.

Natte sponsjes

Het publiek heeft tijdens ‘wedstrijden’ met andere theatersport-teams een leuke en hilarische avond. Ze kunnen hun waardering laten blijken door rozen te werpen, maar hun afkeuring maken ze zichtbaar met natte sponsjes. Er is een jury, die punten geeft en ook het publiek mag een oordeel vellen over het geleverde spel. Theatersporters hebben veel aan hun vaardigheden in hun dagelijks leven, denkt Gea. Ze kunnen snel een situatie overzien en hun positie daarin herkennen. Theatersport Twister bestaat uit elf personen, die samen inmiddels een hechte vriendengroep zijn gaan vormen. Vriendschap is een mooie basis voor dit improvisatietoneel.